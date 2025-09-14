رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم

ويأتي إقرار مشروع القانون استكمالاً للإجراءات التشريعيَّة المتعلِّقة بإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم ليبدأ تنفيذه في مطلع شهر شباط من العام المقبل، وذلك بعد إعلان سموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني، وليّ العهد، قرار عودة خدمة العلم.
وينظِّم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونيَّة المستجدة لتفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة لتأجيلها، وتمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي من تقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقاً لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية، وكذلك احتسابها ضمن متطلَّبات وواجبات خدمة العلم.
كما يتضمَّن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
-
الحكومة توافق على نظام معدل لتأجير الأراضي في وادي الأردن
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية
-
مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة
-
وزير العدل يبحث مع وفد أميركي التعاون في مجالات حقوق الإنسان
-
دور نشر أردنية تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
افتتاح دورة تخطيط العمليات المشتركة 4 في كلية القيادة والأركان