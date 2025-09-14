الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

وأضاف أنه تم ضبط عدد من الأشخاص المتورطين بالمشاجرة، والتعميم على آخرين مازالوا متوارين عن الأنظار، وتم توديع القضية إلى المحكمة المختصة.
