الأحد 2025-09-14 07:36 م
 

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
 
الأحد، 14-09-2025 07:07 م
الوكيل الإخباري-   قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام انه وقعت مشاجرة جماعية بين عدد من الأشخاص قبل أيام  بمنطقة القويسمة، إثر خلافات بينهم بحكم الجوار، (ما ظهر في فيديو جرى تداوله )حيث أقدم عدد منهم  بالتهجّم على منزل أحد الجيران والاعتداء عليهم.اضافة اعلان


وأضاف أنه  تم ضبط عدد من الأشخاص المتورطين بالمشاجرة، والتعميم على آخرين مازالوا متوارين عن الأنظار، وتم توديع القضية إلى المحكمة المختصة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة

الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

أخبار محلية الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة

ا

أخبار محلية الحكومة توافق على نظام معدل لتأجير الأراضي في وادي الأردن

رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم

أخبار محلية رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم

ا

أخبار محلية الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية

مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة

أخبار محلية مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة

قطر: لن نتخلى عن دور الوساطة

عربي ودولي قطر: لن نتخلى عن دور الوساطة

المؤتمر العالمي 2025 بعنوان "نحن الاحتواء" ينطلق في الشارقة غداً

عربي ودولي المؤتمر العالمي 2025 بعنوان "نحن الاحتواء" ينطلق في الشارقة غداً



 
 





الأكثر مشاهدة