الحكومة توافق على نظام معدل لتأجير الأراضي في وادي الأردن

ويهدف مشروع النظام إلى توسيع قاعدة المستفيدين ودعم المشاريع الناشئة والمبادرات التنموية والتشغيلية والمرونة في التطبيق والتقييم وبما ينسجم مع التوجهات التنموية الحديثة.
ويأتي مشروع النظام نظراً لظهور حالات يتطلب فيها التأجير لمساحات تتجاوز الحد الأعلى المقرر بالنظام الأصلي، خصوصاً عند وجود مشاريع استثمارية متكاملة أو استخدامات متقدمة تتطلب وحدات كبيرة.
كما يأتي لإخضاع منطقة وادي عربة لأحكام موحدة مع باقي مناطق وادي الأردن ولتوفير قدر من المرونة الإدارية والتقديرية على أحكام النظام، بحيث يُمنح مجلس إدارة سلطة وادي الأردن وبموافقة مجلس الوزراء صلاحية استثناء بعض الحالات الخاصة من الشروط المتعلقة بمساحات التأجير أو غيرها، وذلك ضمن ضوابط تضمن تحقيق المصلحة العامة ومتطلبات التنمية الزراعية والاقتصادية، ووفق آلية شفافة تراعي طبيعة كل مشروع وجدواه.
كما أن هذا التعديل يعزز الدور التخطيطي والرقابي لمجلس الإدارة، ويمكنه من معالجة الحالات غير النمطية التي لا تغطيها النصوص العامة.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة ترخيص السواقين والمركبات تعلن عن مزاد للأرقام المميزة
-
الأمن يوضح تفاصيل الفيديو الذي جرى تداوله لمشاجرة في القويسمة
-
رسميا .. الحكومة تكشف عن موعد تطبيق برنامج خدمة العلم
-
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية
-
مجلس الوزراء يوافق على قرارات في ٣ قطاعات مهمة
-
وزير العدل يبحث مع وفد أميركي التعاون في مجالات حقوق الإنسان
-
دور نشر أردنية تشارك في معرض بغداد الدولي للكتاب
-
افتتاح دورة تخطيط العمليات المشتركة 4 في كلية القيادة والأركان