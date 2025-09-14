اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية في الدوحة يسبق قمة طارئة تبحث العدوان الإسرائيلي

07:12 ص

الوكيل الإخباري- يعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، في قطر، الأحد، اجتماعًا تحضيريًا يسبق القمة العربية الإسلامية الطارئة، وذلك بعد هجوم إسرائيلي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة. اضافة اعلان





ويشارك الأردن، الأحد والاثنين، في أعمال القمة المشتركة، التي دعت قطر إلى عقدها لبحث الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، الذي استهدف قيادات في حركة حماس، الثلاثاء الماضي.



وتبدأ أعمال القمة الأحد باجتماع تحضيري على مستوى وزراء الخارجية من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، فيما تُعقد جلسة القمة على مستوى القادة والرؤساء، الاثنين.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، إن هذه القمة الطارئة "ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، قدّمه الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية، الذي سينعقد الأحد".



قطر: عدوان "جبان"



وأكد الأنصاري أن انعقاد القمة "يعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان، الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل".



وأكدت إيران مشاركة رئيسها، مسعود بزشكيان، في القمة، والعراق مشاركة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني. وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان سيزور الدوحة، الاثنين، من دون مزيد من التفاصيل.



وأسفرت غارات إسرائيل، التي استهدفت الثلاثاء قادة حركة حماس في العاصمة القطرية، عن مقتل خمسة من عناصر الحركة، وأحد أفراد قوات الأمن القطرية.



ولقي الهجوم إدانة دولية واسعة النطاق، لا سيما من دول الخليج.