وفاة 22 شخصًا في انهيار بنايتين في المغرب

ووفق السلطات المغربية بفاس، وفي حصيلة أولية، لقي 22 شخصًا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بإصابات متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين متجاورتين تقطن بهما 8 أسر.
وأضافت السلطات أنه جرى نقل الأشخاص المصابين إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس للخضوع للفحوصات اللازمة وتلقي العلاجات الضرورية.
وأوضحت أن المعطيات الأولية تشير إلى أن البنايات المنهارة تعود عملية تشييدها إلى سنة 2006، في إطار عمليات البناء الذاتي ضمن برنامج "فاس بدون صفيح".
وقد باشرت السلطات المغربية تحقيقًا عاجلًا للوقوف على أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات في مسعى لمنع تكرار مثل هذه المآسي.
سكاي نيوز
