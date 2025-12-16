الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

الوكيل الإخباري- أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، الاثنين، أنها نفذت غارات على ثلاث سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وأضاف الجيش في بيان له على موقع "إكس": "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفن كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".