الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

الثلاثاء 2025-12-16 08:29 ص

الثلاثاء، 16-12-2025 08:01 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت القيادة الجنوبية الأمريكية، الاثنين، أنها نفذت غارات على ثلاث سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص.

وأضاف الجيش في بيان له على موقع "إكس": "أكدت المعلومات الاستخباراتية أن السفن كانت تعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ، وأنها كانت متورطة في عمليات تهريب مخدرات".

وشنت الولايات المتحدة غارات على أكثر من 20 سفينة في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، في إطار حملة عسكرية أطلقها الرئيس دونالد ترامب لمكافحة تهريب المخدرات من المنطقة.

قتل ما لا يقل عن 90 شخصا يشتبه في تهريبهم للمخدرات خلال العملية.

 

 
 


