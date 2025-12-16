الجيش الأمريكي: نفذنا غارات على 3 سفن في المياه الدولية شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل 8 أشخاص

قتل ما لا يقل عن 90 شخصا يشتبه في تهريبهم للمخدرات خلال العملية.
