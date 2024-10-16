الأغذية العالمي: الجفاف في جنوب أفريقيا يهدد بكارثة إنسانية

وأعلنت خمس دول جنوب القارة الإفريقية، وهي ليسوتو وملاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، حالة الكارثة الوطنية بعد أن دمر الجفاف مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.
وبحسب الموقع الرسمي للبرنامج، أكد متحدثه الرسمي، تومسون فيري، إن البرنامج يوجه نداء عاجلاً لتقديم مساعدات لوقف تحول هذا الجفاف الناجم عن ظاهرة "إلـنينيو" إلى كارثة إنسانية كبيرة، مشيراً إلى أن البرنامج لم يتلق سوى خُمس التمويل المطلوب البالغ 369 مليون دولار.
بدورها، أوضحت القائمة بأعمال المدير الإقليمي للبرنامج في أفريقيا الجنوبية لولا كاسترو، أن الجفاف قضى على 70 بالمئة من المحاصيل في زامبيا و80 بالمئة في زيمبابوي، ما سيضطرهما للتخلص من مئات الحيوانات البرية، بما في ذلك الفيلة، لتخفيف الضغط على الموارد.
بترا
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