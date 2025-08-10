الإمارات ترفع إجمالي مساعداتها لغزة إلى 3,873 طناً

وتضمنت العملية إسقاط شحنات جديدة من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بهدف تلبية احتياجات الأسر المتضررة بشكل عاجل. وبذلك، ارتفع إجمالي المساعدات التي أسقطت جواً إلى أكثر من 3,873 طناً، في تأكيد على التزام الإمارات المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الإنسانية العالمية.
وأكدت الإمارات استمرار التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك
-
حريق هائل في مصر .. تفاصيل
-
غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم
-
السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة
-
هل تسرق إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها ؟ .. مسؤول مصري سابق يجيب
-
توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية
-
اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية حول غزة
-
روسيا: احتلال غزة سيفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع