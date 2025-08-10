الأحد 2025-08-10 10:26 ص
 

الإمارات ترفع إجمالي مساعداتها لغزة إلى 3,873 طناً

ارشيفية
ارشيفية
 
الأحد، 10-08-2025 09:14 ص

الوكيل الإخباري-   تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت يوم الجمعة الماضي عملية الإنزال الجوي الـ66 ضمن مبادرة “طيور الخير”، المنبثقة عن عملية “الفارس الشهم 3”، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة دولية شملت ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا.

اضافة اعلان


وتضمنت العملية إسقاط شحنات جديدة من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بهدف تلبية احتياجات الأسر المتضررة بشكل عاجل. وبذلك، ارتفع إجمالي المساعدات التي أسقطت جواً إلى أكثر من 3,873 طناً، في تأكيد على التزام الإمارات المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الإنسانية العالمية.


وأكدت الإمارات استمرار التنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات بسرعة وكفاءة، للتخفيف من معاناة سكان القطاع في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشونها.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

لا

تكنولوجيا 4 استخدامات مفيدة لمنفذ USB في جهاز الراوتر المنزلي

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية توجيهات من رئيس الوزراء بخصوص مشروع نواة مدينة سمو الأمير فيصل الرياضية بالكرك

hvadtdm

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024

لا

منوعات بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك

ؤر

منوعات ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو

رؤررؤ

منوعات هبوط غير متوقع لمنطاد فوق مدرسة في بريستول يثير الذعر (فيديو)

ارشيفية

فلسطين مستوطنون يقتحمون شلال العوجا شمال أريحا



 
 





الأكثر مشاهدة