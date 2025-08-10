الإمارات ترفع إجمالي مساعداتها لغزة إلى 3,873 طناً

الوكيل الإخباري- تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث نفذت يوم الجمعة الماضي عملية الإنزال الجوي الـ66 ضمن مبادرة “طيور الخير”، المنبثقة عن عملية “الفارس الشهم 3”، بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبمشاركة دولية شملت ألمانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا.

وتضمنت العملية إسقاط شحنات جديدة من المواد الغذائية والمساعدات الإغاثية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها براً، بهدف تلبية احتياجات الأسر المتضررة بشكل عاجل. وبذلك، ارتفع إجمالي المساعدات التي أسقطت جواً إلى أكثر من 3,873 طناً، في تأكيد على التزام الإمارات المتواصل بدعم الشعب الفلسطيني وتعزيز الجهود الإنسانية العالمية.