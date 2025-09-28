الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان

وأفادت تقارير صحفية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق، فيما قصفت طائرة مُسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة حومين الفوقا.
