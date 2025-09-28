الاحتلال يشن غارات على جنوب لبنان

07:45 م

الوكيل الإخباري- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. اضافة اعلان





وأفادت تقارير صحفية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت المنطقة الواقعة بين أطراف سهل الميدنة كفررمان والجرمق، فيما قصفت طائرة مُسيرة إسرائيلية منزلا في بلدة حومين الفوقا.



وكالات



