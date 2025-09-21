الإثنين 2025-09-22 01:14 ص
 

البابا: الكنيسة متضامنة مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في الأرض المعذبة بغزة

الأحد، 21-09-2025 11:50 م
الوكيل الإخباري-   أعرب البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، عن تضامن الكنيسة الكاثوليكية مع الفلسطينيين في قطاع غزة، مؤكداً أن "لا مستقبل مبنياً على العنف والمنفى القسري والانتقام"، في ختام صلاة بساحة القديس بطرس في الفاتيكان.اضافة اعلان


وقال البابا إن "الكنيسة بكاملها تعرب عن تضامنها مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في هذه الأرض المعذبة"، في وقت تكثف إسرائيل هجومها على القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب المستمرة منذ حوالى سنتين، مؤكداً أن "الشعوب بحاجة إلى السلام".
 
 
