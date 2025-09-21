البابا: الكنيسة متضامنة مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في الأرض المعذبة بغزة

وقال البابا إن "الكنيسة بكاملها تعرب عن تضامنها مع الأشقاء والشقيقات الذين يعانون في هذه الأرض المعذبة"، في وقت تكثف إسرائيل هجومها على القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب المستمرة منذ حوالى سنتين، مؤكداً أن "الشعوب بحاجة إلى السلام".
