الإثنين 2025-09-29 08:30 م
 

البحرية البريطانية تعلن تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن

الإثنين، 29-09-2025 07:51 م

الوكيل الإخباري- أعلنت البحرية البريطانية اليوم الاثنين، تعرض إحدى سفنها لإطلاق نار قبالة سواحل اليمن.

وأفاد بيان البحرية أن النار اشتعلت في السفينة في خليج عدن قبالة سواحل اليمن بعد إصابتها بقذيفة.

وأكدت حركة أنصار الله (الحوثيين) أن قواتها مستمرة في نصرة الشعب الفلسطيني من خلال "منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئها في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في تنفيذ المزيدِ من العمليات العسكرية على أهداف داخل إسرائيل، وأن تلك العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أعلنت الحركة إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي على تل أبيب وطائرتين مسيرتين باتجاه إيلات في إسرائيل.

 
 
