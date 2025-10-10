تونس .. تسرب غازات من مجمع كيميائي يتسبب في اختناقات ويشعل احتجاجات

والحادثة ليست الأولى من نوعها، ما أثار احتجاجات الأهالي وتصاعد مخاوفهم في المنطقة.
وتعاني هذه الولاية الساحلية في جنوب البلاد من مشكلات بيئية منذ عقود ونسبة مرتفعة من إصابات بأمراض السرطان، بسبب تواجد مصانع كيميائية.
واليوم أصيب أطفال بحالات اختناق في مدرسة قريبة من الوحدات الصناعية بمنطقة شاطئ السلام الأكثر تضررا من تداعيات التلوث البيئي، وهي الحادثة الثانية التي تشهدها نفس المدرسة في خلال أسابيع قليلة.
وتجمع الأهالي أمام الإدارة الجهوية للمجمع للاحتجاج كما قاموا بإشعال العجلات المطاطية وأغلقوا الطريق المؤدية إلى المنطقة الصناعية.
وردد المحتجون "فككوا الوحدات" و"الشعب يريد تفكيك الوحدات". كما رفعوا شعارات من بينها "قابس تستغيث. النجدة" و"أوقفوا التلوث في قابس".
وأرجع الاتحاد الجهوي للشغل التسربات الغازية المتكررة إلى اهتراء المعدات وانتهاء عمرها الافتراضي. وقال في بيان له "قابس جهة منكوبة وعلى فوهة قنبلة موقوتة". كما هدد بإعلان الإضراب العام في الولاية.
وأوضح في البيان: "في حال تواصل اغتيال البيئة في قابس وعدم وضع حد لجريمة الدولة المتعاقبة لعدة عقود وعدم التدخل السريع لإيجاد الحلول الجذرية فإن الاتحاد الجهوي في قابس سيقرر الإضراب الجهوي العام دفاعا عن المنطقة".
