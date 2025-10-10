مسؤول: الحكومة الأميركية بدأت بتسريح موظفين اتحاديين خلال الإغلاق الحكومي

الجمعة 2025-10-10 11:28 م
 

الجمعة، 10-10-2025 11:10 م
الوكيل الإخباري-  بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسريح موظفين اتحاديين الجمعة؛ خلال الإغلاق الحكومي، فيما وصف متحدث باسم مكتب الميزانية في البيت الأبيض عمليات التسريح بأنها "كبيرة" من حيث العدد.اضافة اعلان


وأكدت وزارة الصحة الأميركية أن بعض موظفيها تلقوا إشعارات بتسريحهم.

وكتب مدير إدارة الميزانية في البيت الأبيض راسل فوت على وسائل التواصل الاجتماعي "بدأت عمليات التسريح من العمل" دون أن يقدم أي تفاصيل أخرى.

وهدد ترامب مرارا بفصل عاملين اتحاديين خلال أزمة الإغلاق، التي دخلت يومها العاشر الجمعة، وأشار إلى أن إدارته ستستهدف في المقام الأول "الوكالات الديمقراطية".

وأمر ترامب بتجميد ما لا يقل عن 28 مليار دولار من أموال البنية التحتية لنيويورك وكاليفورنيا وإيلينوي، وجميعها تضم عددا كبيرا من الناخبين الديمقراطيين ومنتقدي الإدارة الأميركية.

ويحظى الجمهوريون بالأغلبية في مجلسي الكونغرس لكنهم يحتاجون إلى سبعة أصوات ديمقراطية على الأقل للتصديق على إجراء تمويل مؤقت في مجلس الشيوخ، إذ يتمسك الديمقراطيون بتمديد الدعم للأميركيين الذين يستفيدون من التأمين الصحي عبر برنامج حكومي.

وقال مدير إدارة الاتصالات بوزارة الصحة أندرو نيكسون، إن موظفين في أقسام متعددة بالوزارة تلقوا إشعارات بتسريحهم.

ويعمل 78 ألفا من موظفي الوزارة في إدارة برامج التأمين الصحي الكبرى ورصد تفشي الأمراض وتمويل البحوث الطبية وأداء مجموعة واسعة من المهام الصحية الأخرى.
 
 
