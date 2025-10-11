غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

08:51 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/749385 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليل الجمعة السبت، غارات جوية على مناطق متفرقة بجنوب لبنان. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال في بيان، إن "سلاح الجو نفذ موجة من الغارات الجوية في جنوب لبنان"، وزعم أن الهجمات استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، حيث كانت تُخزَّن أدوات هندسية تُستخدم لترميم البنى التحتية.



وأضاف بيان جيش الاحتلال، أن وجود هذه الأدوات ونشاط حزب الله في المنطقة يشكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.



وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، عن تنفيذ الطيران الإسرائيلي 10 غارات جوية ليلا استهدفت 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح ما أدى إلى تدمير واحتراق عدد من الآليات.