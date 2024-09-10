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الجزائر.. مترشحان للرئاسة يطعنان في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية

علم الجزائر
علم الجزائر
الثلاثاء، 10-09-2024 06:15 م

الوكيل الإخباري-   طعن المترشح للرئاسة في الجزائر عن "حركة مجتمع السلم" عبد العالي حساني شريف والمترشح عن "القوى الاشتراكية" يوسف أوشيش في النتائج المؤقتة للانتخابات التي أعلن عنها يوم الأحد.

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وقدم رئيس "حركة مجتمع السلم" الطعن لدى المحكمة الدستورية وكان مرفقًا بمدير حملته.
وأكد عبد العالي حساني أنه سيطالب بحقه وأنه لن يتخلى عن أي صوت تحصل عليه في الانتخابات الرئاسية.


من جهته، أودع المترشح للرئاسة عن "جبهة القوى الاشتراكية" طعنًا لدى المحكمة الدستورية بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن نتائج الرئاسيات.


وقال يوسف أوشيش إن العملية الانتخابية شابتها بعض التجاوزات والغموض من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.


وتحصل المترشح أوشيش على 2.16% من الأصوات.


وأعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر فوز الرئيس عبد المجيد تبون بعهدة رئاسية ثانية بعد حصوله على 94.65% من الأصوات.


وذكرت أن نتيجة الفرز داخل وخارج الجزائر سجلت 5 ملايين و630 صوتًا للمرشحين الثلاثة، حصل تبون على 5 ملايين و320 صوتًا منها.


وأوضحت أن المرشح عبد العالي حساني شريف رئيس "حركة مجتمع السلم" حصل على 3.17% من الأصوات، في حين حصل المرشح يوسف أوشيش عن "جبهة القوى الاشتراكية" على 2.16% من الأصوات.


وأعربت السلطة الوطنية للانتخابات في الجزائر عن الارتياح العميق إزاء المشاركة الواسعة للمواطنين في هذا الاستحقاق الانتخابي.


وأشادت بـ"الظروف التي ميزت الحملة الانتخابية التي اتسمت بالهدوء والسلمية"، وفق تعبيرها.

RT

 
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