من جانبها، أكدت البعثة الدبلوماسية الروسية أيضًا استدعاء السفير إلى وزارة الخارجية الإيطالية.
في 3 نوفمبر، علّقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، على انهيار برج توري دي كونتي التاريخي في وسط روما، قائلة إن إيطاليا "ستنهار تمامًا" إذا استمرت سلطاتها في تبديد الأموال على دعم أوكرانيا.
وأشارت زخاروفا إلى أن الخارجية الإيطالية أعلنت في مايو دعم روما لنظام كييف. ووفقًا للوزارة، خصصت إيطاليا لأوكرانيا 2.5 مليار يورو كمساعدات ومساهمات عسكرية.
في الأول من نوفمبر، صرّحت زخاروفا بأن الاتحاد الأوروبي متورط في رعاية الإرهاب الدولي. بهذا الشكل علّقت على احتمال تأجيل الاتحاد الأوروبي مصادرة الأصول الروسية في ظلّ معارضة بلجيكا. ووفقًا لهذه الدبلوماسية الروسية، يتركز تفكير دول الاتحاد الأوروبي حصريًا على توفير أقصى مبلغ ممكن من المال لتقديم المساعدات لأوكرانيا.
روسيا اليوم
