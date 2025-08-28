الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت من الساعة 20:00 إلى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.



وقالت إنه تم إسقاط المسيرات فوق أراضي مقاطعات روستوف وبيلغورود وسمولينسك والبحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف مناطق جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يستمر الجيش الروسي في تقدمه على جميع المحاور حيث أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تستهدف بها روسيا.