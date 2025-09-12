الجمعة 2025-09-12 08:50 ص
 

الدفاع الروسية: إسقاط 221 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 221 مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية فوق مناطق جنوب غربي البلاد.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية حصيلة للطائرات المسيرة المعادية التي أطلقتها أوكرانيا خلال الليلة الماضية وأسقطها الدفاع الجوي الروسي:

85 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.
42 مسيرة فوق مقاطعة سمولينسك.
28 مسيرة فوق مقاطعة لينينغراد.
18 مسيرة فوق مقاطعة كالوغا.
14 مسيرة فوق مقاطعة نوفغورود.
9 مسيرات فوق مقاطعة أوريول.
9 مسيرات فوق منطقة موسكو.
7 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود.
3 مسيرات فوق مقاطعة روستوف.
3 مسيرات فوق مقاطعة تفير.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيسكوف.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.

