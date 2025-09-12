الدفاع الروسية: إسقاط 221 مسيرة أوكرانية غربي البلاد

ونشرت وزارة الدفاع الروسية حصيلة للطائرات المسيرة المعادية التي أطلقتها أوكرانيا خلال الليلة الماضية وأسقطها الدفاع الجوي الروسي:
85 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك.
42 مسيرة فوق مقاطعة سمولينسك.
28 مسيرة فوق مقاطعة لينينغراد.
18 مسيرة فوق مقاطعة كالوغا.
14 مسيرة فوق مقاطعة نوفغورود.
9 مسيرات فوق مقاطعة أوريول.
9 مسيرات فوق منطقة موسكو.
7 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورود.
3 مسيرات فوق مقاطعة روستوف.
3 مسيرات فوق مقاطعة تفير.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيسكوف.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة تولا.
طائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك.
