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الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك والقضاء على 2035 عسكريا أوكرانيا في 24 ساعة

قوات الدفاع الروسية
قوات الدفاع الروسية
السبت، 26-10-2024 03:56 م

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة ألكسندروبوليه في جمهورية دونيتسك والقضاء على 2035 عسكريا أوكرانيا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف خلال 24 ساعة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وكبدت العدو 40 عسكريا.

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عززت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 510 قتلى ودمرت له مدرعات ومدافع غربية ومحطتي حرب إلكترونية و4 مستودعات للذخيرة.


حررت قوات "الجنوب" بلدة  ألكسندروبوليه وصدت هجوما واحدا وكبدت العدو 740عسكريا ودمرت له مدرعات ومدافع غربية ومستودع ذخيرة.


حسنت قوات "المركز" مواقعها في جمهورية دونيتسك وصدت 6 هجمات وكبدت العدو 545 قتيلا ودمرت له مدافع ومدرعات ومدافع غربية. 


عززت قوات "الشرق" مواقعها كبدت العدو 120 عسكريا وعربات ومدافع غربية.


ألحقت قوات "دنيبر" خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه وكبدته 80 جنديا ومدرعات ومدفعا ومستودع ذخيرة.


تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومواقع تجميع وإطلاق المسيرات الأوكرانية.


إسقاط قنبلتين موجهتين "هاميير" و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية.


إسقاط 25 مسيرة.

 

RT

 
gnews

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