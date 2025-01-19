الدفاع السورية تعلن عن أسس تنظيم التشكيلات المسلحة ضمن هيكليتها الجديدة

وجاء في بيان وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة أن وزير الدفاع مرهف أبو قصرة عقد 47 جلسة مكثفة مع قادة وضباط من مختلف الفصائل.
وأضاف البيان: "تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، التي تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية (ضباط، صف ضباط، أفراد وكوادر أكاديمية) وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للأصول العسكرية (الآليات، التقنيات، الثكنات، السلاح) وتنظيم البيانات لرفعها إلى وزارة الدفاع".
ومن المتوقع أن تعقد جلسات جديدة بعد الانتهاء من عمل اللجنة العليا لتثبيت الهيكلة الجديدة وتعيين القيادات، كما سيتم تشكيل لجنة خاصة لكتابة النظام الداخلي لوزارة الدفاع السورية.
وكشف العقيد رياض الأسعد مؤسس "الجيش السوري الحر" هدف زيارته إلى دمشق مؤخرا، مشيرا إلى دور الضباط المنشقين في المرحلة المقبلة في سوريا.
وأشار الأسعد إلى أنه التقى بعدد من السياسيين والعسكريين، وتم طرح العديد من التساؤلات حول مصير البلاد، خاصة المدنيين والعسكريين الذين انشقوا عن النظام.
وأضاف الأسعد: "الناس بدأت تتساءل عن المرحلة الانتقالية، وعن كيفية تحقيق الاستقرار بعد النصر، هناك أسئلة تتعلق بالاقتصاد، الوظائف، ومستقبل المهجرين، وهي قضايا تحتاج إلى إجابات واضحة".
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