الرئيس السوري يشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

وأفاد المكتب الإعلامي في الرئاسة، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي، بأن الشرع "يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في دورتها الثمانين".
وسيكون الشرع، الذي تولّى الحكم عقب قيادته هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح ببشار الأسد في كانون الأول، أول رئيس سوري يتحدث أمام الجمعية العامة منذ نور الدين الأتاسي في العام 1967.
