الأحد 2025-09-28 01:21 ص
 

السعودية: الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر كفاءة للحد من الصراعات

السعودية تضخ 90 مليون دولار لدعم السلطة الفلسطينية
السعودية
 
الأحد، 28-09-2025 12:12 ص
الوكيل الإخباري-أكد وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان آل سعود أن الأمم المتحدة تحتاج أن تكون أكثر كفاءة في الحد من الصراعات والأزمات.اضافة اعلان


وقال آل سعود في كلمته أمام الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم السبت، إنّ على الجميع التحرك الجاد لوقف العدوان وضمان إيصال المساعدات لسكان قطاع غزة.

وبين أنّ تقاعس المجتمع الدولي عن لجم العدوان الإسرائيلي سيسهم في زعزعة الأمن والاستقرار إقليميا وعالميا، مشيرًا إلى المملكة تشيد باعتماد الجمعية العامة لإعلان نيويورك لحل الدولتين.
 
 
