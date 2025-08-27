الأربعاء 2025-08-27 11:53 م
 

السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

الأربعاء، 27-08-2025 11:41 م
الوكيل الإخباري-  صرح مكتب الأمم المتحدة للعمل الإنساني في اليمن (OCHA) أن الأمطار الغزيرة والسيول في اليمن أثرت على عشرات الآلاف من الأشخاص منذ أبريل الماضي.اضافة اعلان


وأضافت المنظمة أن عدد المتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة بلغ أكثر من 100 شخص بين ضحايا ومصابين.

وأكد المكتب التابع للأمم المتحدة أن شركاء العمل الإنساني يعملون على توسيع نطاق المساعدات، بما في ذلك حزمة المساعدات الطارئة، وتوفير المأوى، والغذاء، ومستلزمات النظافة.

يذكر أن تقارير إعلامية عالمية أفادت بأن اليمن يشهد أمطارا غزيرة في مناطق متفرقة، مؤكدة غرق عدد من الأشخاص معظمهم من الأطفال.

روسيا اليوم
 
 
السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات

