مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب عقد اجتماعا بشأن غزة بحضور بلير وكوشنر

الوكيل الإخباري- قال مسؤول كبير في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترأس الأربعاء، اجتماعًا بشأن الحرب في غزة حضره رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر.





وقال المسؤول لرويترز إن ترامب وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، وبلير، وكوشنر ناقشوا جميع جوانب ملف غزة، بما في ذلك زيادة تسليم المساعدات الغذائية، وأزمة المحتجزين، وخطط ما بعد الحرب.



ووصف المسؤول الجلسة بأنها "مجرد اجتماع سياسي"، من النوع الذي يعقده ترامب وفريقه بشكل متكرر.



وكان كوشنر، وهو زوج إيفانكا ابنة ترامب، مستشارًا رئيسيًا في البيت الأبيض في فترة ولاية ترامب الأولى لقضايا الشرق الأوسط. وكان بلير رئيسًا للوزراء خلال حرب العراق عام 2003، والتي يواجه بسببها انتقادات كبيرة.



وكان ترامب قد وعد بإنهاء سريع للحرب في غزة خلال حملته الرئاسية العام الماضي، لكن التوصل إلى حل لا يزال بعيد المنال بعد 7 أشهر من ولايته الثانية.



وبدأت ولاية ترامب بوقف إطلاق نار استمر شهرين، إلى أن انهار بغارات إسرائيلية أسفرت عن استشهاد نحو 400 فلسطيني في 18 آذار.



وفي الآونة الأخيرة، صدمت صور الفلسطينيين الجائعين في غزة، بمن فيهم الأطفال، العالم وفاقمت الانتقادات الموجهة لإسرائيل بسبب تدهور الأوضاع.



وفي شباط الماضي، اقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين من القطاع الساحلي بشكل دائم. وندد خبراء حقوقيون والأمم المتحدة بهذه الخطة ووصفوها بأنها اقتراح "تطهير عرقي". والتهجير القسري غير قانوني بموجب القانون الدولي.



وصوّر ترامب الخطة، التي لم يذكرها علنًا خلال الأسابيع الماضية، على أنها فكرة لإعادة التنمية لتحويل غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".