شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مناطق بغزة

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في مستشفى الشفاء، باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.





كما أفاد مصدر في مستشفى العودة، باستشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.



وأكد مصدر في الإسعاف والطوارئ، إصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة.