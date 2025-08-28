الخميس 2025-08-28 07:34 ص
 

شهداء ومصابون إثر قصف إسرائيلي على مناطق بغزة

فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء
فلسطينيون يصلون على جثامين شهداء في غزة
 
الخميس، 28-08-2025 07:09 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر في مستشفى الشفاء، باستشهاد شخص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


كما أفاد مصدر في مستشفى العودة، باستشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأكد مصدر في الإسعاف والطوارئ، إصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة.
 
 
