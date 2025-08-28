نائب الرئيس التركي: هناك احتمال لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في إسطنبول

ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن يلماز قوله: "يمكن لبوتين وزيلينسكي أن يلتقيا في إسطنبول، لم لا؟ لقد أدار رئيسنا المحترم العملية بفعالية وتواصل بارع.
وبعد أن قبل الوضع القانوني لأوكرانيا، أدار العملية بإيجابية بالغة مع بوتين المحترم. وبصفته قائدا قادرا على التفاوض مع كلا الجانبين على أساس الثقة، فهو في موقع مهم. وقد تحققت نتائج ملموسة، بدءا من اتفاقية الحبوب وصولا إلى تبادل الأسرى. وتركيا دائما خيار واعد لحل المشكلة".
وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف قد أشار سابقا إلى أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. كما نوقشت فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين الأوكراني والروسي.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة البلجيكية تفشل في الاتفاق على العقوبات ضد إسرائيل
-
إنزال إسرائيلي في ثكنة عسكرية بريف دمشق
-
هنغاريا ترفع دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي بسبب الأصول الروسية
-
الدفاع الروسية: إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال 3 ساعات
-
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن تكون هناك دولة فلسطينية
-
السيول والفيضانات في اليمن تخلف ضحايا وإصابات بالعشرات
-
الشرع: سوريا الجديدة جعلت أولوياتها في الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية
-
غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية في ريف دمشق