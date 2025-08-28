نائب الرئيس التركي: هناك احتمال لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي في إسطنبول

الوكيل الإخباري- أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماز أن هناك إمكانية لعقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي في مدينة إسطنبول.



ونقلت قناة "خبر تورك" التلفزيونية عن يلماز قوله: "يمكن لبوتين وزيلينسكي أن يلتقيا في إسطنبول، لم لا؟ لقد أدار رئيسنا المحترم العملية بفعالية وتواصل بارع.

وبعد أن قبل الوضع القانوني لأوكرانيا، أدار العملية بإيجابية بالغة مع بوتين المحترم. وبصفته قائدا قادرا على التفاوض مع كلا الجانبين على أساس الثقة، فهو في موقع مهم. وقد تحققت نتائج ملموسة، بدءا من اتفاقية الحبوب وصولا إلى تبادل الأسرى. وتركيا دائما خيار واعد لحل المشكلة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق عن الاستعدادات لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي، يليه اجتماع ثلاثي بمشاركته.



وكان مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف قد أشار سابقا إلى أن بوتين وترامب أعربا خلال المكالمة الهاتفية عن دعمهما لمواصلة المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا. كما نوقشت فكرة دراسة إمكانية رفع مستوى تمثيل الجانبين الأوكراني والروسي.