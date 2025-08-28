الخميس 2025-08-28 07:35 ص
 

3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف

رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار في خاركيف
رجل إطفاء يعمل في موقع تعرض لغارة بطائرة روسية بدون طيار في أوكرانيا
 
الخميس، 28-08-2025 06:18 ص
الوكيل الإخباري-  دوّت في كييف ليل الأربعاء-الخميس، انفجارات عنيفة، بحسب ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس، في حين أعلنت السلطات أنّ هجومًا صاروخيًا بالستيًا روسيًا كبيرًا استهدف العاصمة الأوكرانية وأوقع ثلاثة قتلى وتسعة جرحى على الأقلّ.اضافة اعلان


وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تلغرام، إنّ "هجومًا بالستيًا روسيًا" طال ثلاثة على الأقلّ من أحياء كييف وتسبّب خصوصًا في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.

وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة في منشور أنّه "وفقًا للمعلومات العملياتية، ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة أشخاص، والجرحى إلى تسعة. من بين القتلى طفل".

من جهته، شاهد مراسل لفرانس برس صاروخًا يتم اعتراضه وحطامه المحترق يتساقط على العاصمة، كما سُمع أزيز طائرات مسيّرة تحلّق في سماء كييف.
 
 
