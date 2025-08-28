3 قتلى و 9 جرحى في هجوم جوي روسي على كييف

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، تيمور تكاتشينكو، عبر تطبيق تلغرام، إنّ "هجومًا بالستيًا روسيًا" طال ثلاثة على الأقلّ من أحياء كييف وتسبّب خصوصًا في اندلاع حريق في روضة أطفال ومبنى سكني.
وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة في منشور أنّه "وفقًا للمعلومات العملياتية، ارتفع عدد القتلى إلى ثلاثة أشخاص، والجرحى إلى تسعة. من بين القتلى طفل".
من جهته، شاهد مراسل لفرانس برس صاروخًا يتم اعتراضه وحطامه المحترق يتساقط على العاصمة، كما سُمع أزيز طائرات مسيّرة تحلّق في سماء كييف.
