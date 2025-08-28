الحكومة البلجيكية تفشل في الاتفاق على العقوبات ضد إسرائيل

الوكيل الإخباري- أعلن نائب رئيس الوزراء البلجيكي فينسنت فان بيتيغيم أن الحكومة البلجيكية لم تتمكن من الاتفاق على العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف بدولة فلسطين، أمس الأربعاء.



وقال نائب رئيس الوزراء للصحفيين، في أعقاب اجتماع الحكومة إنه "حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق، وستجتمع اللجنة مرة أخرى يوم الاثنين المقبل".

وأضاف أن بلجيكا يجب أن تطالب باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل على المستوى الأوروبي.



وقال بهذا الصدد إن "الوضع في غزة يجبرنا على تعديل موقف بلجيكا، وعلينا أن نبحث ذلك اليوم على المستويين البلجيكي والأوروبي".



وكان وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو قد عرض مجموعة من الإجراءات التي يجب اتخاذها على خلفية تدهور الوضع في قطاع غزة، وهي تشمل عقوبات اقتصادية ضد إسرائيل ومنع عدد من الوزراء الإسرائيليين من السفر.



ولكن اثنين من الأحزاب المنتمية إلى الائتلاف الحكومي، وهما MR وN-VA، عرقلا الاتفاق على الإجراءات ضد إسرائيل.



وهددهما بريفو بعرقلة عدد من المبادرات الحكومية في حال استمرار الحزبين بعرقلة اتخاذ الإجراءات ضد إسرائيل.



وتتضمن الإجراءات حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية وحظر الاستثمار فيها وإغلاق مكتب مؤسسة FIT الاستثمارية البلجيكية في تل أبيب والحظر الأوروبي على تصدير أو نقل الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل، إضافة إلى الاعتراف بدولة فلسطين خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

RT