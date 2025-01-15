العدل الدولية تعلن استقالة اللبناني نواف سلام

الوكيل الإخباري- أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، استقال من منصبه كعضو في المحكمة اعتبارًا من اليوم.

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وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سلام كعضو ورئيس للمحكمة في 5 شباط 2027، إلا أنه جرى تكليفه أمس بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة.



ووفقًا للمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة، يعود الأمر إلى مجلس الأمن لتحديد موعد انتخاب خليفته من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن.



ووفقًا لما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي، فإن القاضي المنتخب آنذاك سيكمل فترة القاضي سلام كعضو في المحكمة.