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العدل الدولية تعلن استقالة اللبناني نواف سلام

العدل الدولية
العدل الدولية
الأربعاء، 15-01-2025 12:12 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، أن القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، استقال من منصبه كعضو في المحكمة اعتبارًا من اليوم.

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وكان من المقرر أن تنتهي ولاية سلام كعضو ورئيس للمحكمة في 5 شباط 2027، إلا أنه جرى تكليفه أمس بتشكل الحكومة اللبنانية الجديدة.


ووفقًا للمادة 14 من النظام الأساسي للمحكمة، يعود الأمر إلى مجلس الأمن لتحديد موعد انتخاب خليفته من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن.


ووفقًا لما تنص عليه المادة 15 من النظام الأساسي، فإن القاضي المنتخب آنذاك سيكمل فترة القاضي سلام كعضو في المحكمة.


وأصبح القاضي سلام عضوًا في المحكمة في 6 شباط 2018 ورئيسًا لها في 6 شباط 2024 وكان سلام قبل انضمامه إلى المحكمة، سفيرًا وممثلًا دائمًا للبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وهو المنصب الذي شغله من تموز 2007 إلى كانون الأول 2017.

 
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