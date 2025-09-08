القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

وأوضح مراسل وكالة "نوفوستي" أن هجوم القوات الأوكرانية على المدرسة رقم 20 يوم الأحد، أدى إلى تضرر عدة فصول دراسية، وهدم جدار في الطابق الأول، كما عثر على شظايا من بطارية ومحرك الطائرة المسيرة.
وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات كون اليوم عطلة والمدرسة خالية من التلاميذ.
وفي وقت سابق، هاجمت القوات الأوكرانية حديقة في حي كالينين في دونيتسك ثلاث مرات يوم الأحد، فيما قيمت حالة شخصين نقلا إلى المستشفى بعد غارة منطقة كالينين بأنها متوسطة الخطورة.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية
-
زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا
-
ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو
-
ملايين الهواتف أطلقت إنذارات متزامنة في بريطانيا .. ما القصة ؟
-
مقاتل أوكراني سابق يروي تفاصيل مروعة حول ما يتعرض له جنود بلاده
-
المرشد الإيراني يوصي الحكومة بتخزين المواد الأساسية تحسبا لـ"مخاطر محتملة"
-
هيئة البث: لقاء متوقع بين الشيباني وديرمر هذا الأسبوع
-
أوربان يدعو القادة الأوروبيين لعقد اتفاقية أمنية مع روسيا