الإثنين 2025-09-08 01:44 ص
 

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة
القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة
 
الإثنين، 08-09-2025 12:56 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وكالة "نوفوستي" بأن القوات الأوكرانية هاجمت المدرسة رقم 20 في دونيتسك باستخدام طائرة مسيرة، مشيرة إلى تضرر عدة فصول دراسية دون وقوع إصابات.اضافة اعلان


وأوضح مراسل وكالة "نوفوستي" أن هجوم القوات الأوكرانية على المدرسة رقم 20 يوم الأحد، أدى إلى تضرر عدة فصول دراسية، وهدم جدار في الطابق الأول، كما عثر على شظايا من بطارية ومحرك الطائرة المسيرة.

وحسب المعلومات الأولية، لم تقع إصابات كون اليوم عطلة والمدرسة خالية من التلاميذ.

وفي وقت سابق، هاجمت القوات الأوكرانية حديقة في حي كالينين في دونيتسك ثلاث مرات يوم الأحد، فيما قيمت حالة شخصين نقلا إلى المستشفى بعد غارة منطقة كالينين بأنها متوسطة الخطورة.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

عربي ودولي القوات الأوكرانية تهاجم مدرسة في دونيتسك بطائرة مسيرة

ل

عربي ودولي ألمانيا.. مصرع ثلاثة أشخاص جراء اشتعال النار في سيارة كهربائية

الجيش يحباط محاولة تسلل شخصين على الحدود

أخبار محلية الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين على الحدود

ا

عربي ودولي زيلينسكي: ترامب أعطى بوتين ما أراده خلال قمة ألاسكا

ل

عربي ودولي ترامب يكشف هدف الحملة العسكرية الحقيقي ضد شيكاغو

توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

أخبار محلية توزيع الكهرباء تبحث في العقبة تحديث البنية التحتية وإنشاء محطة تحويل جديدة

ل

أسواق ومال مجموعة "أوبك+" توافق على زيادة إنتاج النفط في أكتوبر

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية بدء التقدّم للاستفادة من مشروع تمليك الأراضي للمعلمين الاثنين



 
 





الأكثر مشاهدة