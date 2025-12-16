المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو, وهي منطقة صناعية تبعد خمسة كيلومترات عن مطار تولوكا، على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب العاصمة مكسيكو.
وقال منسق الحماية المدنية، دريان هيرنانديز ، إن "طائرة صغيرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل".
وأوضح أن الطائرة "حاولت على ما يبدو الهبوط في ملعب كرة قدم، لكنها اصطدمت بسقف معدني لمبنى تجاري مجاور، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير"، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق للبحث عن أسباب الحادث.
