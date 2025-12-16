المكسيك: مصرع 7 أشخاص على الأقل جراء تحطم طائرة وسط البلاد

الوكيل الإخباري- لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم، جراء تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، حسبما أفادت به الحماية المدنية المكسيكية، اليوم الثلاثاء.

ووفقا لوكالة "أسوشييتد برس"، وقع الحادث في منطقة سان ماتيو أتينكو, وهي منطقة صناعية تبعد خمسة كيلومترات عن مطار تولوكا، على بعد نحو خمسين كيلومترا غرب العاصمة مكسيكو.



وقال منسق الحماية المدنية، دريان هيرنانديز ، إن "طائرة صغيرة تحطمت أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل".