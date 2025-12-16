الثلاثاء 2025-12-16 10:32 ص

مقتل طفلين جراء انفجار بمبنى سكني في فرنسا

وذكرت المقاطعة أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق. وأشارت تقارير أولية إلى نقل خمسة أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيا
جانب من الانفجار
الوكيل الإخباري-   قتل طفلان جراء انفجار وقع في مبنى سكني بمدينة تريفو الفرنسية القريبة من ليون، بحسب ما أعلنت السلطات يوم أمس الاثنين.

وذكرت المقاطعة أن الانفجار وقع في الطابق الأرضي من مبنى مكون من أربعة طوابق.

وأشارت تقارير أولية إلى نقل خمسة أشخاص آخرين إلى مستشفيات قريبة، في حين توجه شخصان مصابان بإصابات طفيفة إلى المستشفى ذاتيا.

 
 


