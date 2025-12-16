الثلاثاء 2025-12-16 12:30 م

الأمم المتحدة تدعو لزيادة دعم الدول المضيفة للاجئين

الوكيل الإخباري-   دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الليلة الماضية، إلى ضرورة زيادة دعم الدول المضيفة للاجئين، لا سيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تستضيف ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين في العالم.

وبحسب الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، جاء ذلك في كلمة مصورة لغوتيريش عرضت خلال الاجتماع الثاني للمسؤولين رفيعي المستوى لمراجعة التقدم المحرز في المنتدى العالمي للاجئين الذي انطلقت أمس الاثنين، في جنيف السويسرية ويستمر حتى يوم غد الأربعاء، بالشراكة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والحكومة السويسرية.


وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن "التوافق الدولي الأول في مجال الهجرة الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018 لا يزال يمثل دليلا للمضي قدما".


وأضاف، "يجب علينا تعزيز اندماج اللاجئين في المجتمع واعتمادهم على الذات، باعتباره وسيلة كريمة لإطلاق طاقاتهم البشرية".


وشدد غوتيريش على ضرورة دعم الاقتصادات المحلية وتقليل الاعتماد على المساعدات، إلى جانب ضمان عودة الناس بأمان إلى ديارهم، مثلما فعل مليون سوري العام الماضي.

 
 


