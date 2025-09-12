المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

وجاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية البريطانية، ايفيت كوبر، خلال زيارتها إلى كييف.
ووفقاُ لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد شملت العقوبات البريطانية 70 سفينة إضافية من "الأسطول الخفي" الذي يستخدمه الكرملين لنقل النفط، إلى جانب 30 كياناً وشخصية متهمين في تزويد روسيا بمعدات أساسية مثل الإلكترونيات والمواد الكيميائية والمتفجرات المستخدمة في تصنيع الصواريخ وأنظمة الأسلحة.
