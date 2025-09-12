الجمعة 2025-09-12 05:13 م
 

المملكة المتحدة تفرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا

ل
أرشيفية
 
الجمعة، 12-09-2025 03:48 م

الوكيل الإخباري- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، فرض 100 عقوبة جديدة ضد روسيا، في خطوة تستهدف عائداتها الاقتصادية وإمداداتها العسكرية، بما في ذلك ما يُعرف بـ"الأسطول الخفي" الذي ينقل النفط الروسي وشركات الإلكترونيات الداعمة لآلة الحرب.

اضافة اعلان


وجاء الإعلان على لسان وزيرة الخارجية البريطانية، ايفيت كوبر، خلال زيارتها إلى كييف.


ووفقاُ لصحيفة الغارديان البريطانية، فقد شملت العقوبات البريطانية 70 سفينة إضافية من "الأسطول الخفي" الذي يستخدمه الكرملين لنقل النفط، إلى جانب 30 كياناً وشخصية متهمين في تزويد روسيا بمعدات أساسية مثل الإلكترونيات والمواد الكيميائية والمتفجرات المستخدمة في تصنيع الصواريخ وأنظمة الأسلحة.


بترا

 
 
gnews

أحدث الأخبار

جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية

أخبار محلية جلسة ضمن المدرسة الحقلية لزراعة الخضار في لواء الوسطية

إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

فلسطين إعلام عبري: أمراض جلدية خطيرة تنتشر بين الجنود في غزة

ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

عربي ودولي ترامب: قبضنا على المشتبه به في قتل تشارلي كيرك

ا

أخبار محلية توزيع الكهرباء تخصص 5% من أرباحها لمشروع المسؤولية المجتمعية الحكومي

ل

أخبار محلية مطالب في عجلون لمعالجة أوضاع الطرق وتعزيز معايير السلامة

ا

فلسطين 40 ألف مصلٍ يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

ت

أسواق ومال أسهم آسيا تصعد وتقترب من مستوى قياسي

ل

فلسطين وسائل إعلام إسرائيلية: عملية طعن في القدس وتحييد المشتبه به



 
 





الأكثر مشاهدة