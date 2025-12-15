توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

وأشار إلى أن الاشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة تقريبا، ووقعت في محلة المشرفة الواقعة بين الهرمل والقاع.
وأوضح المصدر ذاته أن الجيش اللبناني عمل على قطع طريق التهريب عبر إقامة سواتر ترابية، كما نفذ انتشارا ميدانيا واسعا في منطقة الاشتباك.
وأكد الموقع اللبناني أن الأمور عادت إلى طبيعتها وسط انتشار للجيش.
