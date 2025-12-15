الإثنين 2025-12-15 09:01 ص

توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود

الإثنين، 15-12-2025 07:55 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد الموقع الإخباري اللبناني "ليبانون ديبايت"، مساء الأحد، بأن وحدات من الجيش لاحقت مهربين من "آل دندش" في منطقة البقاع الشمالي.

وذكر الموقع أنه وخلال المطاردة فر المهربون إلى الأراضي السورية، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجيش اللبناني وعناصر من الأمن العام السوري.

وأشار إلى أن الاشتباكات استمرت لنحو نصف ساعة تقريبا، ووقعت في محلة المشرفة الواقعة بين الهرمل والقاع.

وأوضح المصدر ذاته أن الجيش اللبناني عمل على قطع طريق التهريب عبر إقامة سواتر ترابية، كما نفذ انتشارا ميدانيا واسعا في منطقة الاشتباك.

وأكد الموقع اللبناني أن الأمور عادت إلى طبيعتها وسط انتشار للجيش.

 
 


