رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي

ووصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.
وأوضح رئيس الوزراء أن القوانين المشددة التي سيتم النظر فيها ستشمل فرض قيود على عدد الأسلحة التي يستخدمها أو يحملها الأفراد وإجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح.
-
أخبار متعلقة
-
توتر واشتباكات بين الجيش اللبناني والأمن السوري على الحدود
-
سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026
-
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرة مسيرة قبل وصولها إلى موسكو
-
تأخير إضافي في موعد تسليم بوينغ الطائرة الرئاسية الأميركية الجديدة
-
مصر .. قرار قضائي في قضية مقتل عروس المنوفية
-
المفاوضات الأمريكية الأوكرانية في برلين استمرت أكثر من خمس ساعات
-
أستراليا تعلن حصيلة جديدة لعدد قتلى "هجوم الشاطئ"
-
الشرع يعزي ترامب في قتلى هجوم تدمر