الإثنين 2025-12-15 09:01 ص

رئيس الوزراء الأسترالي: سندرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة شاطئ بونداي

موقع إطلاق نار على شاطئ بوندي في سيدني

الإثنين، 15-12-2025 08:36 ص
الوكيل الإخباري-   قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الاثنين، إن الحكومة الأسترالية ستدرس تشديد قوانين حيازة الأسلحة بعد واقعة إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصا.اضافة اعلان


ووصفت الواقعة بأنها أسوأ حادثة عنف مسلح تشهدها البلاد منذ ما يقرب من 30 عاما.

وأوضح رئيس الوزراء أن القوانين المشددة التي سيتم النظر فيها ستشمل فرض قيود على عدد الأسلحة التي يستخدمها أو يحملها الأفراد وإجراء مراجعة دورية لتراخيص السلاح.
 
 


