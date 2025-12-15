المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة

الوكيل الإخباري- لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون، جراء تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد نحو 330 كيلومترا جنوب العاصمة المغربية الرباط.

اضافة اعلان