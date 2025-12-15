الإثنين 2025-12-15 11:20 ص

المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة

جانب من الفيضانات
الوكيل الإخباري-   لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون، جراء تدفقات فيضانية استثنائية ناجمة عن أمطار غزيرة، في إقليم آسفي الساحلي المطل على المحيط الأطلسي، والواقع على بعد نحو 330 كيلومترا جنوب العاصمة المغربية الرباط.

ووفقا لوكالة أنباء المغرب العربي، أوضحت السلطات في بيان في وقت متأخر أمس الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه، وجرف 10 سيارات، وقطع عدد من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للتعامل مع تداعيات الفيضانات.

 
 


