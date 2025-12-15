المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة

ووفقا لوكالة أنباء المغرب العربي، أوضحت السلطات في بيان في وقت متأخر أمس الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال ساعة واحدة، أدت إلى غمر نحو 70 منزلا ومتجرا بالمياه، وجرف 10 سيارات، وقطع عدد من الطرق في مدينة آسفي وضواحيها، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تواصل جهودها للتعامل مع تداعيات الفيضانات.
