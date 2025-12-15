تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 الشهر الحالي

وأضافت الوزارة في بيان لها الاثنين أن الاجتماع، الذي يهدف إلى معالجة النزاع بين تايلاند وكمبوديا، تأجل بناء على طلب تايلاند.
