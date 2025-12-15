تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 الشهر الحالي

09:24 ص

الوكيل الإخباري- قالت وزارة خارجية ماليزيا إن اجتماع وزراء خارجية دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، الذي كان مقررا عقده الثلاثاء تأجل إلى 22 كانون الأول الحالي. اضافة اعلان





وأضافت الوزارة في بيان لها الاثنين أن الاجتماع، الذي يهدف إلى معالجة النزاع بين تايلاند وكمبوديا، تأجل بناء على طلب تايلاند.

