سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الطاقة السوري، محمد البشير، أن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى حوالي 15 مليون متر مكعب يوميا بحلول نهاية عام 2026.

اضافة اعلان