سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026

ويقارن هذا الهدف (15 مليون متر مكعب) بحجم الإنتاج الحالي البالغ حوالي 7 ملايين متر مكعب يوميا، مما يعني طموحا لمضاعفة الإنتاج تقريبا في غضون العامين المقبلين.
جاء إعلان الوزير البشير خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، المنعقد في العاصمة الكويتية، حيث يناقش وزراء الطاقة العرب التطورات في أسواق النفط والغاز.
-
