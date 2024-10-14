اليونيفيل ترفض اخلاء مواقعها بجنوب لبنان

الوكيل الإخباري- رفضت قوات الامم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إخلاء مواقعها بجنوب لبنان رغم تعرض مراكز البعثة لاعتداءات إسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية لإجبارها على ترك نقاط تمركزها.

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وأكد النّاطق الرّسمي باسم (اليونيفيل) أندريا تيننتي في تصريح اليوم الاثنين، أن قوات البعثة في قررت البقاء في مراكزها في جنوب لبنان استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية "ليست انتهاكا للقانون 1701 فحسب، بل انتهاك للقانون الدولي الإنساني".