اليونيفيل ترفض اخلاء مواقعها بجنوب لبنان

وأكد النّاطق الرّسمي باسم (اليونيفيل) أندريا تيننتي في تصريح اليوم الاثنين، أن قوات البعثة في قررت البقاء في مراكزها في جنوب لبنان استجابة لطلب مجلس الأمن الدولي، مشيرا الى ان الاعتداءات الاسرائيلية "ليست انتهاكا للقانون 1701 فحسب، بل انتهاك للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف، إنّ "العمليّات الخاصّة بقوات الأمم المتحدة في الجنوب مستمرّة، لكنّ تحرّكاتها باتت محدودة لأنّ من الصّعب الخروج من المقرّات"، داعيًا جميع الأطراف للالتزام بتطبيق القرار 1701.
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