 
الجمعة 2025-01-17 11:02 ص
 

انخفاض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي

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أرشيفية
الجمعة، 17-01-2025 09:32 ص

الوكيل الإخباري- أفادت الحكومة الصينية، اليوم الجمعة، بأن عدد سكان البلاد قد انخفض العام الماضي للعام الثالث على التوالي، مما يشير إلى مزيد من التحديات الديموغرافية للبلاد، التي تأتي في المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد السكان، بعدما أزاحتها الهند عن المرتبة الأولى في عام 2023.

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وبلغ عدد سكان الصين، التي تواجه الآن شيخوخة السكان ونقصا في عدد الأشخاص في سن العمل، مليارا و408 ملايين نسمة بحلول نهاية عام 2024، وهو انخفاض قدره 1.39 مليون نسمة عن العام السابق.


وتتوافق الأرقام التي أعلنتها الحكومة في بكين مع الاتجاهات العالمية، ولكن بشكل خاص في شرق آسيا، حيث شهدت دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ ودول أخرى انخفاضا حادا في معدلات المواليد.


وقبل 3 سنوات، انضمت الصين إلى اليابان ومعظم دول شرق أوروبا التي تشهد انخفاضا في عدد سكانها.

 

الجزيرة

 
gnews

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