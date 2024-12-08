بايدن يعلق على سقوط الأسد

وأضاف "نعلم أن الأسد موجود في موسكو الآن ونظام الأسد قتل بوحشية آلاف المدنيين الأبرياء وهذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام".
وبين ان هذه لحظة تاريخية وفرصة للشعب السوري لبناء السلام في بلده وان قوات المعارضة دفعت الأسد لترك منصبه ومغادرة البلاد.
وأشار الى ان روسيا وإيران وحزب الله لم يتمكنوا من حماية نظام الأسد.
واضاف سندعم جيران سوريا بمن فيهم الأردن والعراق وإسرائيل ولبنان ولن نعطي فرصة لتنظيم داعش لبناء قدراته.
"سنعمل مع كل المجموعات السورية في إطار الأمم المتحدة ولن نسمح بتحول سوريا لملاذ آمن لتنظيم الدولة" وفق بايدن.
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