بريطانيا تعرب عن استيائها الشديد إزاء إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفل

الوكيل الإخباري- أعربت الحكومة البريطانية عن استيائها الشديد إزاء التقارير عن إطلاق إسرائيل النار على قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة في لبنان (اليونيفل).

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