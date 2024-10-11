بريطانيا تعرب عن استيائها الشديد إزاء إطلاق إسرائيل النار على مواقع لليونيفل

ونقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن متحدثة بإسم الحكومة الحكومة البريطانية اليوم الجمعة، القول، "شعرنا بالاستياء الشديد لسماع هذه التقارير، ومن الضروري حماية قوات حفظ السلام والمدنيين".
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