الأربعاء 2025-11-05 09:47 ص
 

مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان

مجلس الأمن الدولي
الأربعاء، 05-11-2025 08:18 ص

الوكيل الإخباري-   يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في اليمن، بالإضافة إلى تقرير الخبراء الخاص باليمن.

ويعقد المجلس أيضا اجتماعا بشأن منطقة السودان يناقش خلاله تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن البعثة الأممية العاملة في منطقة أبيي.


ويتبع الجلسة، مشاورات مغلقة حول السودان وجنوب السودان، حسب برنامج المجلس لليوم الأربعاء.

 
 
