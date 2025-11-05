مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان

ويعقد المجلس أيضا اجتماعا بشأن منطقة السودان يناقش خلاله تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن البعثة الأممية العاملة في منطقة أبيي.
ويتبع الجلسة، مشاورات مغلقة حول السودان وجنوب السودان، حسب برنامج المجلس لليوم الأربعاء.
