مجلس الأمن يناقش اليوم الوضع في اليمن والسودان

الوكيل الإخباري- يناقش مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، الوضع في اليمن، بالإضافة إلى تقرير الخبراء الخاص باليمن.

اضافة اعلان



ويعقد المجلس أيضا اجتماعا بشأن منطقة السودان يناقش خلاله تقرير أمين عام الأمم المتحدة بشأن البعثة الأممية العاملة في منطقة أبيي.