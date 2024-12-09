بريطانيا: سنبذل كل ما في وسعنا لكي لا تصبح سوريا مثل ليبيا

وبين "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد".
واضاف "تجب محاسبة روسيا وإيران على دعمهما لنظام بشار الأسد".
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