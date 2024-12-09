بريطانيا: سنبذل كل ما في وسعنا لكي لا تصبح سوريا مثل ليبيا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي "لا نريد أن تصبح سوريا مثل ليبيا ضعيفة ومقسمة وهشة، وسنبذل كل ما وسعنا لعدم حدوث ذلك".

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وبين "نحن بحاجة إلى إعادة الأمن إلى سوريا وضمان عدم حدوث فوضى في البلاد".