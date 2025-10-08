الأربعاء 2025-10-08 11:04 م
 

بطلب من إسرائيل روبيو لن يحضر مفاوضات غزة في فرنسا

الأربعاء، 08-10-2025 10:48 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر، بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو نزولا عند رغبة إسرائيل لن يحضر المفاوضات حول الحكم الانتقالي في قطاع غزة، التي ستعقد في باريس الخميس.اضافة اعلان


 وكانت وكالة رويترز قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن روبيو سيحضر اجتماعا في باريس يوم الخميس لمناقشة موضوع إدارة قطاع غزة لاحقا.

وكتب الصحفي باراك رافيد مراسل أكسيوس على منصة التواصل الاجتماعي X نقلا عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الوضع ومسؤول إسرائيلي: "لن يحضر وزير الخارجية ماركو روبيو اجتماع وزراء الخارجية الذي تستضيفه فرنسا غدا في باريس لمناقشة خطة غزة لما بعد الحرب... طلبت إسرائيل، عبر عدة قنوات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من إدارة ترامب عدم حضور هذا الحدث".

وبحسب المصدر الأخير، قد تنحرف مفاوضات باريس عن خطة ترامب لإنهاء الصراع و"تقوض" المفاوضات بين إسرائيل وحماس التي تجري في مصر.

وتجري في مصر منذ الاثنين مفاوضات غير مباشرة بين وفود من حركة حماس وإسرائيل، بمشاركة وسطاء من مصر وقطر وتركيا، حول خطة السلام التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين في قطاع غزة.

وتتضمن خطة ترامب للسلام في غزة، التي كُشف عنها في 29 سبتمبر الماضي ، 20 نقطة، وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشروطا بإطلاق سراح الأسرى خلال 72 ساعة. كما تقترح الوثيقة عدم مشاركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى في إدارة قطاع غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ونقل السيطرة إلى سلطة تكنوقراطية تحت إشراف دولي، بقيادة ترامب نفسه.

روسيا اليوم
 
 
