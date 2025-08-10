الأحد 2025-08-10 12:32 م
 

بكين تريد من واشنطن تخفيف القيود على تصدير رقائق مهمة للذكاء الاصطناعي

بكين تريد من واشنطن تخفيف القيود على تصدير رقائق مهمة للذكاء الاصطناعي
رقاقة دقيقة متطورة مضاءة أثناء عملية الإنتاج والتعبئة
 
الأحد، 10-08-2025 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود التصدير على رقائق إلكترونية مهمة للذكاء الاصطناعي، في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.اضافة اعلان


وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين أبلغوا خبراء في واشنطن بأن بكين تريد من إدارة ترامب تخفيف قيود التصدير على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش.بي.إم).

وتحظى رقائق "إتش.بي.إم"، التي تساعد على أداء مهام الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات بسرعة، بمتابعة دقيقة من المستثمرين، نظرًا لاستخدامها إلى جانب معالجات الرسومات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من إنفيديا.

وأضافت فاينانشال تايمز أن الصين تشعر بالقلق لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على رقائق "إتش.بي.إم" تعيق قدرة شركات صينية مثل هواوي على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وقلّصت الإدارات الأميركية المتعاقبة صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، سعيًا لعرقلة تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

غغغ

طب وصحة حالات التسمم الغذائي المعدية.. إليك نصائح لمنع انتشارها

بن غفير

فلسطين بن غفير: سأطالب نتنياهو بخطوات عملية وفورية لتفكيك السلطة الفلسطينية

ا

طب وصحة ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم؟

اعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية نجاح ثاني عملية زراعة نخاع عظمي ذاتي لمريض تصلب لويحي في مركز الأورام العسكري

غع

طب وصحة في أجواء شديدة الحرارة.. أعشاب وأطعمة تساعد جسمك على التبريد الطبيعي

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية تفاصيل المنح الكاملة لأوائل الثانوية العامة

أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

أخبار محلية أشغال معان تنهي مشروع إعادة تأهيل طريق الجامعة

تعبيرية

أخبار محلية حماية المستهلك: تجنّبوا شراء وتخزين السلع في هذه الأجواء



 
 





الأكثر مشاهدة