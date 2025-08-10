بكين تريد من واشنطن تخفيف القيود على تصدير رقائق مهمة للذكاء الاصطناعي

وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين أبلغوا خبراء في واشنطن بأن بكين تريد من إدارة ترامب تخفيف قيود التصدير على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش.بي.إم).
وتحظى رقائق "إتش.بي.إم"، التي تساعد على أداء مهام الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات بسرعة، بمتابعة دقيقة من المستثمرين، نظرًا لاستخدامها إلى جانب معالجات الرسومات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من إنفيديا.
وأضافت فاينانشال تايمز أن الصين تشعر بالقلق لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على رقائق "إتش.بي.إم" تعيق قدرة شركات صينية مثل هواوي على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وقلّصت الإدارات الأميركية المتعاقبة صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، سعيًا لعرقلة تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع.
-
أخبار متعلقة
-
15 مدينة عراقية تحتل صدارة أعلى حرارة في العالم
-
الإمارات ترفع إجمالي مساعداتها لغزة إلى 3,873 طناً
-
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب المكسيك
-
حريق هائل في مصر .. تفاصيل
-
غالبية الألمان غير راضين عن أداء ميرتس بعد 100 يوم من الحكم
-
السودان.. ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا إلى 5060 بينها 225 حالة وفاة
-
هل تسرق إسرائيل غاز مصر وتبيعه لها ؟ .. مسؤول مصري سابق يجيب
-
توغل إسرائيلي جديد في عدد من قرى ريف القنيطرة السورية