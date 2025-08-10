بكين تريد من واشنطن تخفيف القيود على تصدير رقائق مهمة للذكاء الاصطناعي

10:27 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، الأحد، أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود التصدير على رقائق إلكترونية مهمة للذكاء الاصطناعي، في إطار اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. اضافة اعلان





وقالت الصحيفة، نقلًا عن مصادر مطلعة، إن مسؤولين صينيين أبلغوا خبراء في واشنطن بأن بكين تريد من إدارة ترامب تخفيف قيود التصدير على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (إتش.بي.إم).



وتحظى رقائق "إتش.بي.إم"، التي تساعد على أداء مهام الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات بسرعة، بمتابعة دقيقة من المستثمرين، نظرًا لاستخدامها إلى جانب معالجات الرسومات القائمة على الذكاء الاصطناعي، من إنفيديا.



وأضافت فاينانشال تايمز أن الصين تشعر بالقلق لأن القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على رقائق "إتش.بي.إم" تعيق قدرة شركات صينية مثل هواوي على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



وقلّصت الإدارات الأميركية المتعاقبة صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين، سعيًا لعرقلة تقدم بكين في مجال الذكاء الاصطناعي والدفاع.