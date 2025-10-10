الجمعة 2025-10-10 02:35 م
 

عاجل بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 10-10-2025 01:45 م

الوكيل الإخباري-  بدأ آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.

اضافة اعلان


ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية عقب بدء الهدنة.


وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الانتقال من جنوب قطاع غزة إلى شماله، يسمح عبر طريق الرشيد وطريق صلاح الدين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

و

أخبار محلية بلدية الرصيفة تبدأ حملة صيانة استعدادا لفصل الشتاء

ا

أخبار محلية وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيًا مع نظيره البرتغالي

ا

فلسطين عاجل بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار

ت

أخبار محلية نشطاء بيئيون: غابات عجلون ذاكرة الطبيعة وثروة وطنية يجب صونها

ا

أخبار محلية زراعة الوسطية: بدء العمل بمعاصر الزيتون منتصف الشهر الحالي

ا

عربي ودولي الفنزويلية مارينا كورينا ماتشادو تحصد جائزة نوبل للسلام

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ا

أخبار محلية مستشفى الملك المؤسس ينفذ سلسلة محاضرات توعوية صحية



 
 





الأكثر مشاهدة