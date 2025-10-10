عاجل بدء عودة آلاف النازحين إلى وسط وشمال غزة بعد وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- بدأ آلاف النازحين في غزة بالعودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ.

ورصدت الكاميرات طوابير من الرجال والنساء والأطفال يسيرون على الطريق الساحلية عقب بدء الهدنة.