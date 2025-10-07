بوتين يتحدث عن تطوير أسلحة روسية حديثة جدا بوتيرة متسارعة

الوكيل الإخباري- أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن مؤسسات الصناعات العسكرية الروسية تقوم بتطوير منظومات أسلحة حديثة جدا وتجري عملية تسليمها للجيش ي بوتيرة متسارعة فعلا.



وقال الرئيس بوتين خلال زيارة إلى المنطقة الفيدرالية الشمالية الغربية: "تلبي مؤسسات الصناعات الدفاعية احتياجات القوات المسلحة الروسية بشكل كامل من الأسلحة عالية الدقة والصواريخ والذخيرة والتسليح والمعدات العسكرية".



وأضاف بوتين: "وإلى جانب عمليات التسليم المخطط لها، يجري تطوير أحدث وسائل القتال المسلح وتسليمها للقوات بوتيرة متسارعة".

واليوم أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس بوتين أمضى عيد ميلاده في بطرسبورغ، وعقد اجتماعا مع قادة القوات الذين قدموا تقريرا عن الوضع على الجبهات.



وخلال هذا اليوم أيضا، اجتمع الرئيس بوتين مع قيادة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة لروسيا الاتحادية، واستمع خلاله إلى تقرير من رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف حول نشاطات الجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة.