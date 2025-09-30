ترامب: الإغلاق الحكومي ليس حتميا لكنه مرجح

وقال ترامب للصحفيين، يوم الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الشأن: "ليس هناك أي شيء حتمي، لكنني أود القول إن هذا الأمر ممكن ومرجح تماما".
وكان ترامب قد تحدث عن إمكانية وقوع الإغلاق في تصريحاته الصحفية في وقت سابق، إن لم يتمكن الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس من الاتفاق على مشروع القانون حول مواصلة تمويل الأجهزة الحكومية بحلول 1 أكتوبر.
يذكر أن الإغلاق الحكومي يعني وقف عمل العديد من الأجهزة والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة بسبب توقف التمويل، والتوقف عن دفع الرواتب لآلاف الموظفين الحكوميين وإجبارهم على أخذ إجازة غير مدفوعة الأجر.
وحدث الإغلاق الحكومي في التاريخ الأمريكي أكثر من 20 مرة منذ عام 1977، حيث كانت أطول فترة إغلاق أثناء ولاية ترامب الأولى، وبلغت مدتها 35 يوما، من 22 ديسمبر 2018 حتى 25 يناير 2019.
وكانت الحكومة الأمريكية مهددة بالإغلاق في مارس الماضي، حين وقع ترامب على مرسوم حول مواصلة تمويل الحكومة حتى نهاية العام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر.
